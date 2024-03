Volvo Aktie: Ruhig bleiben!

Das schwedische Unternehmen Volvo wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10. Im Vergleich zur Branche liegt der Wert des KGV bei Volvo um 79 Prozent niedriger, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist.

Die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Volvo war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt neun Tagen waren fünf positiv, vier negativ und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Volvo liegt bei 10 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 11,33 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende bietet Volvo eine Rendite von 2,82 %, was 0,22 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.