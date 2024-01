Volvo Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Volvo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,01 Punkten und zeigt an, dass Volvo überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Volvo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Volvo-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Volvo. Es gab sechs positive und vier negative Tage, bei vier Tagen war die Richtung unklar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Volvo daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Volvo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Volvo in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Dadurch erhält Volvo für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung durchgemacht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Volvo daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 226,54 SEK, während der Kurs der Aktie bei 253,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +11,86 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 248,84 SEK, was einer Abweichung von +1,83 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Volvo ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.