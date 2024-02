Volvo Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte technische Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir untersuchen den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Volvo. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,2 Punkte, was darauf hinweist, dass Volvo momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 60,31, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volvo derzeit einen Wert von 11 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Volvo 11,45 Euro zahlt, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 48. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und entsprechend als "gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Diskussionsintensität und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Volvo wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Volvo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem ein Interesse an negativen Themen festgestellt. Dies führt zu einer "neutralen" Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "gute" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung für Volvo führt.