Volvo Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI-Wert der Volvo-Aktie beträgt 3,04, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30, was als neutral eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Volvo-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,63 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" ist, der bei 49,19 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 17,28 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 254,84 SEK über dem aktuellen Kurs und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Volvo-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet ist.