AB Volvo Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Analyse der Aktienkurse von Volvo zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Volvo in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Aktie.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Zusammenfassend muss Volvo hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut"-Rating für Volvo vergeben. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 220,56 SEK, womit der Kurs der Aktie (259,7 SEK) um +17,75 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 233,94 SEK, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +11,01 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Volvo-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Zur Beurteilung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Auf 7-Tage-Basis beträgt der RSI 25,35 Punkte, was darauf hinweist, dass Volvo momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 17,38, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Volvo unterm Strich mit einem "Gut"-Rating bewertet, basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.