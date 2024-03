Volvo Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Volvo als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Volvo-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 10,04 und ein RSI25-Wert von 11,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Volvo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 234,34 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 289,45 SEK, was einem Unterschied von +23,52 Prozent entspricht und somit zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (260,33 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs von über dem gleitenden Durchschnitt (+11,19 Prozent), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Volvo-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Volvo-Aktie in den letzten Tagen überwiegend negativ. Jedoch gab es auch positive Diskussionen an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Volvo gesprochen. Infolgedessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Volvo ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung. In diesem Fall ergab die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Volvo blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Volvo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" verliehen.