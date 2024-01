Volvo Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Volvo im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Volvo beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei drei Signale (1 Schlecht, 2 Gut) zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 78,57, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 31,78, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Volvo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 222,66 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 255,45 SEK liegt, was einer +14,73 prozentigen Abweichung entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (239,38 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,71 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Volvo in den sozialen Medien verzeichnet werden konnte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.