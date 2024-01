Volvo Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für Volvo liegt der RSI-Wert derzeit bei 69,13, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs zeigt sich, dass der GD200 von Volvo bei 225,74 SEK liegt, während der Aktienkurs bei 247,05 SEK liegt, was einer positiven Abweichung von +9,44 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 247,17 SEK, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie anhand dieser Parameter als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Volvo wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. In den sozialen Medien überwogen zunächst negative Kommentare, doch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Analyse von Handelssignalen liefert eine positive Bewertung, die darauf hindeutet, dass die Stimmung rund um die Aktie als neutral einzustufen ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für Volvo eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt eine negative Änderung, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Volvo eine neutrale bis leicht positive Bewertung anhand der technischen und sozialen Analyse.