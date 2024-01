Volvo Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Volvo. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36,15 Punkte, was darauf hinweist, dass Volvo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Volvo als überverkauft eingestuft, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Volvo gemäß der trendfolgenden Indikatoren einen "guten" Bewertungspunkt erhält. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 222,05 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 261,35 SEK liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 237,9 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders negative Stimmung bezüglich Volvo. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt. Die Analyse ergab 4 "schlechte" und 0 "gute" Signale, was zu einer klaren "schlechten" Empfehlung führt.

Abschließend zeigt die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet, dass die Diskussionsintensität langfristig eine starke Aktivität aufweist, wodurch Volvo eine "gute" Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "guten" langfristigen Stimmungsbild führt.