Volution Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "VOLUTION GROUP":

Die Aktie von Volution zeigt eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten liegt bei 17,04 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +13,61 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) wird die Aktie von Volution als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,49 liegt, was einem Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,74 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Volution daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Volution ist überwiegend positiv, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Volution daher auch hier ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Volution von der Redaktion in den verschiedenen Kategorien, einschließlich Anlegerstimmung, als "Gut"-bewertet.