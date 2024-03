Volution Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "VOLUTION GROUP":

Volution: Aktuelle Analyse zeigt Unterbewertung und gemischte Signale

Die Aktie von Volution wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,01 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 164,75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Volution derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 391,81 GBP, während der Kurs der Aktie bei 423,2 GBP liegt, was einer Abweichung von +8,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 421,72 GBP, was einer Abweichung von +0,35 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf technischer Basis.

Was die Dividende betrifft, so ergibt sich ein Verhältnis von 1 zu 1 beim Vergleich von Dividende und Aktienkurs bei Volution. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,34 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" und einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten für die Dividendenpolitik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bei Volution festgestellt wurden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Volution-Aktie, mit einer Unterbewertung aus fundamentaler Sicht, gemischten Signalen in der technischen Analyse und einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik.