Volution Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "VOLUTION GROUP":

Der Aktienkurs von Volution wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" als sehr positiv bewertet. Mit einer Rendite von 21,17 Prozent liegt Volution deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,66 Prozent. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche kann die Aktie mit einer Rendite von 13,5 Prozent punkten. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Volution-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen fielen 2 positiv und 1 neutral aus. Für den kommenden Monat wird ein Kursziel von 407,5 GBP erwartet, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Fundamental betrachtet zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volution bei 22,84 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 36,58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Volution-Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 416,6 GBP, was einem Unterschied von +5,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (394,1 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 401,2 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Volution-Aktie sowohl aufgrund ihrer positiven Entwicklung im Vergleich zur Branche als auch aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien eine positive Bewertung.