Volution Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Volution hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche eine Outperformance von +13,16 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Volution mit 11,6 Prozent über dem Durchschnitt von 9,57 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Volution verläuft aktuell bei 394,13 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 411,6 GBP liegt, was einem Abstand von +4,43 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 399,7 GBP, was einer Differenz von +2,98 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Volution-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Volution wird als "Neutral" eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Volution beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für Volution zeigt gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt 99,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI signalisiert dagegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Volution-Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.