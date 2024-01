Volution Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "VOLUTION GROUP":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Volution liegt bei 56,77, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,86 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

In den letzten zwölf Monaten haben 3 Analysten die Volution-Aktie bewertet, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Volution. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 407,5 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -2,56 Prozent fallen könnte. Somit ergibt sich eine neutrale Empfehlung von den Analysten, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für Volution führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volution liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,69 als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält Volution eine "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurde weder stark über positive noch negative Themen rund um Volution diskutiert. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der verschiedenen Faktoren zu einer neutralen Gesamteinschätzung für Volution führt.