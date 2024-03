Voltpol GmbH: Mit einem starken Arbeitgeber in eine nachhaltige Zukunft

Norderstedt (ots) -Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen steigt weiter - besonders in den heutigen Zeiten von globalen Unsicherheiten. Die Voltpol GmbH hat sich als professioneller Anbieter für qualitative PV-Anlagen etabliert und ist somit die beste Anlaufstelle für alles rund um das Thema Photovoltaik. Die Geschäftsführer Lukas Linthout und Konstantin Tuludis sind deswegen auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften, die ihr Team unterstützen und ihre Expertise stetig ausbauen wollen. Welche Stellen zu besetzen sind, welche Chancen neue Mitarbeiter erwarten können und welche Werte die Voltpol GmbH ausmacht, erfahren Sie hier.Die Energiekosten in Deutschland sind in den letzten Jahren regelrecht explodiert - daher ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Hausbesitzer für die autarke Alternative einer Photovoltaikanlage entscheiden. Der Solarstrom vom Dach ist nicht nur kostengünstiger als der Strombezug vom Netz, sondern unterliegt auch keinen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Schwankungen. "Besitzer einer Photovoltaikanlage sind bei einem bundesweiten Stromausfall auf der sicheren Seite - mit unserem Angebot bieten wir somit einen erheblichen Mehrwert, der die Nachfrage weiter boomen lässt", so Lukas Linthout, Geschäftsführer der Voltpol GmbH. "Das macht uns nicht nur für unsere Kunden äußerst wertvoll, sondern auch zu einem attraktiven Arbeitgeber, bei dem kein Ende des Wachstums in Sicht ist und der Kundenstamm kontinuierlich zunimmt.""Unser Angebot umfasst das komplette Paket: von umfassender Beratung über die Planung bis hin zur Lieferung und Montage hochwertiger PV-Anlagen - und das alles zu fairen Preisen, denn Photovoltaik soll kein Prestigeobjekt sein", fügt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis hinzu. "Für diesen umfassenden Service suchen wir qualifizierte Mitarbeiter, die in einem zukunftssicheren Markt Karriere machen wollen." Bei der Voltpol GmbH haben Bewerber die Möglichkeit, Teil eines renommierten Unternehmens im Bereich Photovoltaikanlagen zu werden. Ihr Umsatz hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht, was sich in der hohen Nachfrage widerspiegelt. Dem wollen sie nun mit neuen Fachkräften, die das Team erweitern, gerecht werden.Die Photovoltaikbranche als Arbeitsplatz mit ZukunftsperspektiveDie Voltpol GmbH legt großen Wert auf einen kundenorientierten Service: Bei ihnen steht die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage im Vordergrund, um die Energiekosten tatsächlich zu optimieren - im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die Photovoltaik viel mehr als Luxusprodukt vermarkten, ohne den wirklichen Nutzen im Blick zu haben. Um ihren Kunden weiter entgegenzukommen, setzen sie bei Privatkunden eine maximale Leistung von 30 Kilowatt-Peak fest, wodurch die Mehrwertsteuer auf den Kauf und die Installation entfällt. Neben der Betonung von Produktqualität und Service sind ähnliche Werte auch im Teamgeist der Voltpol GmbH erkennbar. "Die Voltpol Unternehmenswerte sind die Grundlage unserer Zusammenarbeit: Ehrlichkeit, Respekt, Zuverlässigkeit und Partnerschaftlichkeit machen uns zu einer großen Familie", so Lukas Linthout."Uns zeichnen entscheidende Kernpunkte aus, die uns von anderen Arbeitgebern unterscheiden", erklärt Konstantin Tuludis. "Wir legen großen Wert auf Fairness und Gerechtigkeit sowie Anerkennung und Wertschätzung innerhalb unseres Teams." Jeder Mitarbeiter der Voltpol GmbH hat die gleichen Karrierechancen und erhält eine angemessene Bezahlung. Auch eine gute Work-Life-Balance ist ihnen sehr wichtig: Daher bieten sie Homeoffice-Möglichkeiten sowie flexible Arbeitszeiten an, um das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter sicherzustellen. "Zudem haben wir immer ein Auge auf die Zukunft gerichtet: Durch Fortbildungen, Schulungen und Aufstiegschancen bieten wir unseren Mitarbeitern stetige Entwicklungsmöglichkeiten an und bieten ihnen so die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen", so Lukas Linthout.Offene Stellen der Voltpol GmbH: Karrierechancen, Teamgeist und KundennäheBei der Voltpol GmbH können Teammitglieder schnell eine Schlüsselrolle übernehmen, mehr verdienen und echte Verantwortung tragen - ganz im Gegensatz zu großen Unternehmen, in denen besonders Elektriker oft jahrelang auf ihrer Einstiegsposition festhängen. Um ihr Team quantitativ zu erweitern, während gleichzeitig qualitativ der Standard erhalten bleibt, sucht die Voltpol GmbH neben Elektrikern auch Projektleiter für erneuerbare Energien. Besonders wichtig ist den Geschäftsführern Lukas Linthout und Konstantin Tuludis dabei die Bereitschaft zur stetigen Weiterbildung und zur Übernahme von Verantwortung auf Baustellen. "Darüber hinaus suchen wir Verstärkung im Vertrieb in Form von Sales Consultants und Sales Managern sowie Kaufleuten für Bürokommunikation", sagt Lukas Linthout. "Wir bieten auch die Stelle einer studentischen Bürohilfe im Innendienst an, um Studierende frühzeitig auf ihrem Karriereweg zu unterstützen." Potenzielle Mitarbeiter sollten Freude am Kundenkontakt haben, um Kunden von ihrem Angebot überzeugen zu können. Außerdem wird von ihnen erwartet, dass sie verantwortungsbewusst handeln und ergebnisorientiert denken."Bei uns ist der Bewerbungsprozess ganz einfach: Zuerst kann sich jeder online bewerben und erhält innerhalb von zwei Wochen eine Rückmeldung. Bei positiver Resonanz folgt ein persönliches Gespräch, in dem wir uns näher kennenlernen. Abschließend haben Bewerber die Möglichkeit, das gesamte Team kennenzulernen", erklärt Konstantin Tuludis. "Unser Ziel ist es, ein führender Anbieter in unserer Branche zu werden und dafür setzen wir auf das Engagement und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsumfeld zu bieten, das nicht nur inspirierend und herausfordernd ist, sondern auch die Bedürfnisse unserer Kunden in den Fokus stellt", so Lukas Linthout abschließend.Sie möchten in einem Arbeitsumfeld tätig sein, das Ihre Weiterbildung fördert und ein gefragtes Produkt mit Mehrwert liefert? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Lukas Linthout und Konstantin Tuludis (https://www.voltpol.de/karriere/) von der Voltpol GmbH!Pressekontakt:Voltpol GmbHKonstantin Tuludis, Lukas LinthoutE-Mail: info@voltpol.deWebseite: https://www.voltpol.de/Original-Content von: Voltpol GmbH, übermittelt durch news aktuell