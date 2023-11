Voltabox Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was das Anleger-Sentiment für das Unternehmen Voltabox auf "Gut" einschätzt. Jedoch weist die Dividendenrendite mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,26 Prozentpunkten auf, wodurch die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird. Das KGV liegt mit 381,41 um 1098% über dem Branchendurchschnitt, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt die Rendite von Voltabox mit 39,07% um 34 Prozentpunkte darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

