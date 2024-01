Voltabox Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Anleger-Sentiment für Voltabox bleibt neutral, so die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt dem Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Voltabox-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Voltabox-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 59,58) führen zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Voltabox-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -28,61 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,19 Prozent. Demnach erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

