Voltabox Aktie: So kann man sich irren!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 381,41 liegt die Aktie von Voltabox über dem Branchendurchschnitt von 31,45 in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Voltabox-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,74 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,265 EUR liegt, was einer Abweichung von -27,3 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,39 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von 1,265 EUR, was einer Abweichung von -8,99 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Voltabox also auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Voltabox-Aktie eine Rendite von 26,13 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,89 Prozent verzeichnet, liegt Voltabox mit 20,24 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Voltabox-Aktie ist laut unserer Analysten auf den sozialen Plattformen überwiegend negativ. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Voltabox aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Somit wird Voltabox hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

