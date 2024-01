Volt Resources Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktie von Volt erhält in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,006 AUD liegt, was eine Abweichung von -40 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) liegt unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messungen kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Volt in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da trotz überwiegend positiver Meinungen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

Die Analyse des Relative-Strength-Index (RSI) ergibt für Volt eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hinweisen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Volt-Aktie damit in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.