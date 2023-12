Volt Power Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Volt Power festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Volt Power eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert und es gab keine negativen Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Bei einer Dividende von 0% schneidet Volt Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (25,24%) niedriger ab, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volt Power liegt mit einem Wert von 27,78 unter dem Branchendurchschnitt von 37. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.