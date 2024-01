Volt Power Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Volt Power weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler einen geringeren Ertrag von 25,08 Prozentpunkten bedeutet. Demnach fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Volt Power diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Volt Power gemäß des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 27,78 insgesamt 27 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 37,84 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Volt Power weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 50 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57,14 führen zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.