Volt Power Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Volt Power im Internet haben einen neutralen Eindruck hinterlassen. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu dem Ergebnis "Neutral" führt.

Analysten haben auch die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen über Volt Power diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat Volt Power ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,78, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet.

Jedoch zeigt sich bei der Dividendenrendite ein weniger positives Bild. Die Dividendenrendite von Volt Power liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem niedrigeren Ertrag von 25,23 Prozentpunkten führt. Aufgrund dieser niedrigen Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

