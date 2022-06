Volt Active Data verzeichnet rasantes Wachstum

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Bewährte Datenplattform profitiert vom Bedarf an Echtzeitdaten und kontextbezogenen EntscheidungenVolt Active Data, die führende Datenplattform für Unternehmen, die schnelle datenbasierte Entscheidungen möglich macht, hat heute bekannt gegeben, dass durch die Expansion von Großkunden und die Gewinnung neuer Kunden, die die Volt-Technologie nutzen, um die Vorteile der 5G- und Fast-Data-Welt voll auszuschöpfen, ein noch nie dagewesenes Geschäftswachstum erzielt wurde.Volt verzeichnete in den letzten 12 Monaten einen Umsatzanstieg von mehr als 100 Prozent: Großkunden wie Amdocs und Dream11 weiteten ihre Nutzung der Volt-Plattform erheblich aus und unterstützten ihr eigenes Wachstum durch die Entwicklung neuer Anwendungen. Die Technologie von Volt berührt nun täglich das Leben von mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit.„Wir konnten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 noch einmal an Dynamik zulegen", sagte David Flower, CEO von Volt. „Wir konnten ein beeindruckendes Geschäftswachstum verzeichnen. Das hängt zu einem großen Teil mit den enormen Möglichkeiten zusammen, die die Konvergenz von disruptiven Technologien wie 5G, Edge und IoT für Unternehmen mit der richtigen Technologie bietet. Diese anhaltende Dynamik wird durch eine außergewöhnliche und konsistente Kundenbindungsrate von 96 Prozent unterstützt. Das belegt, dass unsere Kunden mit unserer Technologie eine hohe Wertschöpfung erzielen."Einige Highlights: Dream Sports' Dream11, die weltweit größte Fantasy-Sport-App mit mehr als 130 Millionen aktiven Nutzern, hat Volt zur Unterstützung der Saison IPL 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3565329-1&h=2364097507&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3565329-1%26h%3D973651494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fil%252Fnews-releases%252Fdream11-relies-on-volt-active-data-to-engage-130-million-users-in-ipl-2022-301533723.html%26a%3DIPL%2B2022%2Bseason&a=IPL+2022) ausgewählt. Volt hat auch eine Reihe von wichtigen Neueinstellungen vorgenommen, zuletzt einen neuen Head of Global Alliances, um die wachsenden globalen Partnerschaften des Unternehmens zu beschleunigen.„Wir sind dabei, das nächste Kapitel unserer Firmengeschichte zu schreiben", sagte Flower. „Wir wachsen im Rekordtempo. Das verwundert uns nicht: Unsere Technologie wurde genau für die aktuellen Bedürfnisse entwickelt, denn die Konvergenz von 5G, IoT und Edge Computing stellt massive Anforderungen an Unternehmen und ihre Technologieumgebungen, in Echtzeit Daten bereitzustellen."Informationen zu Volt Active DataVolt Active Data ermöglicht es Unternehmensanwendungen, Daten im einstelligen Millisekundenbereich aufzunehmen, zu verarbeiten und zu nutzen, um neue Umsatzquellen zu erschließen und Umsatzverluste zu verhindern. Mit branchenführenden Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzen, Gaming und vielen anderen Branchen ist die VoltDB Data Platform einzigartig positioniert, um die Go-to-Technologie für jedes Unternehmen zu sein, das die Vorteile von 5G, IoT und was auch immer als nächstes kommt, voll ausschöpfen möchte.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805076/Volt_Active_Data_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3565329-1&h=950101589&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3565329-1%26h%3D717492416%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1805076%252FVolt_Active_Data_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1805076%252FVolt_Active_Data_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1805076%2FVolt_Active_Data_Logo.jpg)Pressekontakt:volt@escalatepr.comOriginal-Content von: Volt Active Data, übermittelt durch news aktuell