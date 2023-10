Voller Fokus auf Digitalisierung: immowelt bündelt CRM-Software in eigenständigem Unternehmen

Nürnberg (ots) -- Vereinte Kräfte: Software-Sparte von immowelt und Tochterfirma Immosolve GmbH werden in einem eigenständigen Unternehmen zusammengeführt- Geschäftsführung bilden Alexander Köth als Sprecher und Melanie Burg, die bisherige Geschäftsführerin von Immosolve- Der gezielte Einsatz von KI wird dabei die Produkte und die Arbeitsweise mit den neuen Lösungen auf ein neues Niveau heben - neue Software-Features stehen in den StartlöchernSoftware made by immowelt geht den nächsten logischen Schritt in Richtung Weiterentwicklung. Die Software-Sparte von immowelt und das Tochterunternehmen Immosolve GmbH werden in einem eigenständigen Unternehmen zusammengelegt. Durch den Zusammenschluss wird die Entwicklungs- und Markt-Power deutlich gestärkt, da ab sofort mehr als 50 Spezialisten gemeinsam an richtungsweisenden CRM-Lösungen für die Immobilienbranche arbeiten. Beide Unternehmen sind seit Jahrzehnten erfolgreich im Markt etabliert. Die estate Software-Lösungen von immowelt überzeugen seit über 30 Jahren am Markt und unterstützen Immobilienmakler entweder als lokale oder cloudbasierte Variante bei der Immobilienvermarktung. Immosolve, das es ebenfalls seit den 90er-Jahren gibt, ist eines der führenden CRM-Systeme der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen.Der Zusammenschluss der beiden Sparten ist operativ bereits erfolgt und wird in den nächsten Monaten auch noch juristisch umgesetzt werden.Neue und alte GeschäftsführungDie Geschäftsführung des eigenständigen Softwareunternehmens, das vorerst noch unter dem Namen Immosolve GmbH weiterläuft, bilden Melanie Burg (54) und Alexander Köth (46). Melanie Burg ist bereits seit 2021 Geschäftsführerin der Immosolve GmbH. Alexander Köth verantwortet seit 1. Juli dieses Jahres die immowelt Software und fungiert als Sprecher der Geschäftsführung. Zuvor war er in der Unternehmensberatung tätig und hat dabei die AVIV-Gruppe seit Mitte 2021 unterstützt. Zudem hat er 2014 erfolgreich ein SaaS (Software-as-a-Service) -Unternehmen gegründet."Im Zuge der sinnvollen und notwendigen Zusammenlegung bauen wir auf einer bereits erfolgreich erarbeiteten Cloud-Lösung auf und entwickeln effizient sowie mit aller Erfahrung unsere etablierten CRM-Software-Lösungen weiter. Dabei setzen wir den Fokus voll auf die Bedürfnisse unserer Kunden", sagt Geschäftsführer Alexander Köth. Seine Vision: "Wir schaffen automatisierte und nachhaltige CRM-Lösungen für die Immobilienvermarktung der Zukunft durch eine nahtlose Verschmelzung von Effizienz, Innovation und Künstlicher Intelligenz."Die immowelt GmbH, die weiterhin 100-prozentiger Gesellschafter des neuen Software-Unternehmens bleibt, kann durch die Ausgliederung den Fokus noch stärker auf das Kerngeschäft legen. Das sind die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. "Die Ausgliederung unserer estate Software ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten", sagt Felix Kusch, Geschäftsführer von immowelt. "Das neu geschaffene Softwareunternehmen spezialisiert sich auf die Bedürfnisse unserer Softwarekunden und wir können gleichzeitig unseren Fokus voll auf die Weiterentwicklung der immowelt Portale setzen."Neue Software-Features kommen - Einblicke auf der Expo RealDie Lösungen werden für unsere Zielgruppen Gewerbe- und Wohnimmobilienmakler sowie für die Wohnungswirtschaft erstellt und an deren Bedürfnissen ausgerichtet. Das große Ziel des neuen Softwareunternehmens ist es, als Partner der Profis die Immobilienbranche weiter zu digitalisieren und alle Schritte bei der Vermarktung von Immobilien zu vereinfachen. Hierzu wird Künstliche Intelligenz an allen Stellen im Prozess - von der Aufnahme neuer Objekte über die Besichtigung bis zum Abschluss - und darüber hinaus auch bei der Entwicklung neuer Produkte eingebunden."Mit dieser Neuausrichtung bekräftigen wir unser Engagement für Innovation und digitale Transformation, um unseren Kunden weiterhin erstklassige CRM-Softwarelösungen zu bieten. Wir sind bereit, die nächste Stufe der Digitalisierung zu erklimmen", bestätigt Geschäftsführerin Melanie Burg.Die neu formierten Teams entwickeln bereits intensiv gemeinsam an neuen Features, die in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung stehen werden. So werden neue Benutzeroberflächen für alle Zielgruppen eingeführt sowie neue Features zur weiteren Automatisierung der digitalen Kundenkommunikation gelauncht - wie beispielsweise Online-Besichtigungsvereinbarungen und Dokumentenupload. [JP1] 2024 kommen dann die ersten grundlegend neu entwickelten Produkte des neuen Unternehmens auf den Markt.Einen Einblick in unsere Softwarelösungen erhalten Sie auch auf der Expo Real, die vom 4. bis 6. Oktober in München stattfindet. Sie finden uns am Stand C2.210.Über Immosolve:Immosolve ist das führende unabhängige CRM-System der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen. Immosolve bietet Schnittstellen zu nahezu allen ERP-Systemen der Wohnungswirtschaft an und ist 100% datenschutzkonform. Bereits mehr als 150 Unternehmen der deutschen Wohnungswirtschaft verwenden eine Lösung von Immosolve. Die Immosolve GmbH ist ein Tochterunternehmen der immowelt GmbH.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell