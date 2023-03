Volle Power voraus: Mit dem RadRunner 3 Plus und neuem Zubehör erweitert Rad Power Bikes seine vielseitige Cargo-Familie auf dem Markt

Seattle und München, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Mit dem neuen Cargo-Zubehör lässt sich das Bike an alle individuellen Bedürfnisse anpassen, um aus jeder Fahrt mehr rauszuholenFür alle E-Bike-Fans in Deutschland gibt es ab heute bei Rad Power Bikes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3791314-2&h=2034309209&u=https%3A%2F%2Fradpowerbikes.eu%2F&a=Rad+Power+Bikes)™ ein neues Modell: das RadRunner 3 Plus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3791314-2&h=3872468994&u=https%3A%2F%2Fradpowerbikes.eu%2Fpages%2Fnew-electric-utility-bikes-2023-radrunner-plus&a=+3+Plus) richtet sich an alle, die mit einem Elektrofahrrad mehr erreichen wollen. Nordamerikas führende E-Bike-Marke stellte außerdem mehrere brandneue Zubehörteile vor, die es einfacher denn je machen, sich für ein E-Bike statt für ein Auto zu entscheiden.Das RadRunner 3 Plus ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Entwicklungserfahrung an der Spitze der E-Bike-Industrie. Es bietet verbesserten Komfort, modernste Technologie und herausragende Fahreigenschaften. Jedes Detail wurde fachmännisch entwickelt, um alle Bedürfnisse der immer größer werdenden Gemeinde von E-Bike-Enthusiast:innen zu erfüllen.Mehr Stabilität und Ladekapazität: RadRunner 3 Plus und RadRunner 3 Plus ZubehörEgal, ob zum Erkunden neuer Orte oder zur Erledigung von Besorgungen – das RadRunner 3 Plus ist ein multifunktionales E-Bike mit bestechender Leistung und Handhabung, das jede Fahrt zu einem besonderen Erlebnis macht. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitete das Ingenieursteam von Rad jahrelang an der Entwicklung und Feinabstimmung dieses Modells. Dabei stützten die Profis ihre Ideen auf das Feedback von Fahrer:innen und umfangreiche Tests, um ein E-Bike zu entwickeln, das mehr Stabilität, Ladekapazität und Steigfähigkeit bietet.Dank des neu gestalteten, zum Patent angemeldeten Rahmens mit einer erhöhten Nutzlast von über 150 kg* genießen die Fahrer ein stabileres Fahrverhalten und kontrollierte Kurvenfahrten. Der niedrig gestufte Rahmen, die Federgabel und der ergonomische Sattel bieten auch bei langen Fahrten mehr Komfort.Der Rahmen verfügt außerdem über einen verlängerten Gepäckträger, der mehr Platz für Gepäck oder einen Passagier bietet. Das RadRunner 3 Plus ist das erste Fahrrad von Rad Power Bikes, das mit einem optionalen Akku ausgestattet ist, der es dem Fahrer ermöglicht, mit einer einzigen Ladung bis zu 160 km zurückzulegen.Besonderheiten des RadRunner 3 PlusDas RadRunner 3 Plus ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro ausgestattet, die eine präzisere und kontrolliertere Bremsleistung bieten und einfacher zu warten sind. Die Bremshebel können auf verschiedene Handgrößen eingestellt werden und bieten den nötigen Komfort, um das E-Bike sanft zum Stehen zu bringen.Die Rad-Ingenieure haben den maßgeschneiderten Motor auf Fahrkomfort optimiert. Ein leicht ablesbares, individuelles Displaysystem macht die Bedienung einfacher und intuitiver und zeigt übersichtlich Echtzeit-Statistiken wie Kilometerstand, Zeit und Ladezustand des Akkus an.Der vollständig herausnehmbare, teilintegrierte Akku lässt sich zum Aufladen am oder auf dem Fahrrad einfach ein- und ausbauen. Das Fahrrad wurde strengen Sicherheitstests unterzogen und ist mit Schutzblechen, gut sichtbaren Scheinwerfern und Rückleuchten ausgestattet. Außerdem sind an den Reifen Reflexstreifen angebracht, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.Die RadRunner-Familie ist auf Individualisierung ausgelegt. Das RadRunner 3 Plus ist mit einer ergänzenden Gepäckträgerschiene und neuen Zubehörbefestigungspunkten für zusätzliche Stauraumoptionen noch einen Schritt weiter gegangen. Das Modell ist mit dem umfangreichen Zubehörangebot von Rad kompatibel, so dass Fahrer:innen ihr E-Bike mit über 350 Kombinationen individuell gestalten können, um das Bike perfekt auf den eigenen Alltag anzupassen. Zu den Besonderheiten des RadRunner 3 Plus gehören eine aktualisierte Mittelkonsole, die jetzt mit einem verschließbaren Deckel ausgestattet ist, und ein neues Beifahrerpaket, das den Fahrkomfort erhöht.„Die neuesten Ergänzungen zu unserer E-Bike- und Zubehörpalette sind so vielseitig wie unsere Fahrer:innen selbst", sagt Phil Molyneux, CEO von Rad Power Bikes. „Wir freuen uns, dass unsere E-Bikes eine Bereicherung im Alltag unserer Fahrer:innen sind und wollen ihnen nun die Möglichkeit geben, das eigene Elektrorad noch mehr auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Unser Wunsch ist es, dass jede und jeder Einzelne dadurch seinen Lebensstil verbessern kann und alltägliche Erlebnisse, sogar Besorgungen, zu einem Vergnügen werden."Preise und Verfügbarkeit:- RadRunner 3 Plus: Ist jetzt online zum Preis von 2.499 Euro erhältlich.- RadRunner 3 Plus Center Console: Zum Preis von 139 Euro kann diese vorbestellt werden und wird voraussichtlich im Mai 2023 an Kund:innen ausgeliefert.- RadRunner 3 Plus Passenger Package: Der Preis liegt bei 149 Euro. Es kann bereits vorbestellt werden und wird voraussichtlich Ende April ausgeliefert.- Rad Range Extender: Noch in der Entwicklung. Interessierte Fahrer:innen können sich auf der Website von Rad Power Bikes für weitere Informationen anmelden.*Vergleich zwischen RadRunner Plus und RadRunner 3 Plus.Über Rad Power Bikes™: Rad Power Bikes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3791314-2&h=2034309209&u=https%3A%2F%2Fradpowerbikes.eu%2F&a=Rad+Power+Bikes) ist die größte E-Bike-Marke in Nordamerika, mit einer Community von mehr als 575.000 Fahrern in über 30 Ländern und Tausenden von Geschäftskunden. Das 2007 gegründete, weltweit tätige Direktvertriebsunternehmen verfügt über ein umfassendes Angebot an erschwinglichen E-Bikes und Zubehör, das die Art und Weise, wie Menschen und Produkte fahren, nachhaltig verändert. Das globale Team von leidenschaftlichen E-Bike-Enthusiasten entwickelt Produkte und Servicelösungen, die für jeden Zweck geeignet sind, sei es für Pendler, Abenteurer, Lieferanten oder Kinder, und die für jeden erschwinglich sind. Das Unternehmen entwirft alle seine Produkte im eigenen Haus in seinem Hauptsitz in Seattle. Das Unternehmen beliefert Radfahrer in den USA, Kanada und Europa und hat neun RadRetail-Standorte. Rad Power Bikes wurde von TIME, Fast Company und Inc. als eines der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2021 ausgezeichnet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der die Fortbewegung energieeffizient, angenehm und für alle zugänglich ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008943/Rad_Power_Bikes_Launches_RadRunner_3_Plus_and_New_Cargo_Accessories.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3791314-2&h=1238705209&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3791314-2%26h%3D2157329547%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2008943%252FRad_Power_Bikes_Launches_RadRunner_3_Plus_and_New_Cargo_Accessories.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2008943%252FRad_Power_Bikes_Launches_RadRunner_3_Plus_and_New_Cargo_Accessories.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2008943%2FRad_Power_Bikes_Launches_RadRunner_3_Plus_and_New_Cargo_Accessories.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/volle-power-voraus-mit-dem-radrunner-3-plus-und-neuem-zubehor-erweitert-rad-power-bikes-seine-vielseitige-cargo-familie-auf-dem-markt-301758526.htmlPressekontakt:Allison+Partners,Verena Maedler,Tel: +49 (0) 172 76 70 425,E-Mail: RadPowerBikesGer@allisonpr.comOriginal-Content von: Rad Power Bikes, übermittelt durch news aktuell