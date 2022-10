Volkswirte erwarten weltweit sehr hohe Inflation

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Volkswirte erwarten weltweit hohe Inflationsraten in diesem und im nächsten Jahr. Dies zeigt der neue "Economic Experts Survey" (EES), eine vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Für das Jahr 2022 liegt die erwartete Rate demnach bei 9,5 Prozent.

Die Inflationserwartungen für 2022 seien im Vergleich zum zweiten Quartal "noch einmal deutlich um 1,8 Prozentpunkte gestiegen", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. Auch für die kommenden Jahre sehen die Teilnehmer nun höhere Inflationsraten. Für die abgefragten Jahre 2023 und 2026 erwarten sie weltweit 7,5 Prozent und 5,0 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf den Median der durchschnittlich erwarteten Inflationsraten auf Länderebene. Dieser wird verwendet, weil sich die erwarteten Inflationsraten regional sehr stark unterscheiden und in vereinzelten Ländern und Regionen drastisch höher sind als im Rest der Welt. In Ostafrika erwarten die Teilnehmer für das Jahr 2022 beispielsweise eine durchschnittliche Inflationsrate von knapp 60 Prozent, in Westeuropa und Nordamerika hingegen von 7,3 und 7,2 Prozent. Die Ergebnisse der Erhebung vom 7. bis 21. September 2022 basieren auf 1.687 Antworten aus über 100 Ländern.

Foto: über dts Nachrichtenagentur