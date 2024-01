Volkswirte erwarten Weltwirtschaftswachstum von 2,6 Prozent

MÜNCHEN/LUZERN (dpa-AFX) - Die globale Wirtschaft dürfte nach Einschätzung von Volkswirten aus aller Welt in diesem Jahr um 2,6 Prozent wachsen. Das Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hatten dazu im Dezember 1431 Wirtschaftsexperten aus 124 Ländern befragt. Relativ pessimistisch seien sie für die Eurozone, und hier sei insbesondere Deutschland "ein Sorgenkind", teilte das Ifo-Institut am Dienstag mit.

In Ostasien rechnen die befragten Volkswirte im Schnitt mit 3,1 Prozent Wachstum, in Südostasien mit 4,7 Prozent, in Nordamerika mit 1,8 Prozent und in Westeuropa mit 1,1 Prozent. Für Deutschland erwarten die Experten nach der Rezession im vergangenen Jahr 0,6 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Damit "hinkt Deutschland anderen Ländern weiter hinterher", sagte der stellvertretende Leiter des Ifo-Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie, Klaus Gründler. Für Osteuropa und Südeuropa erwarten die Volkswirte 2,3 und 2,4 Prozent Wachstum.

Mittelfristig steigen die Erwartungen für die Weltwirtschaft. Für 2025 rechnen die befragten Experten mit einem Plus von 2,9 Prozent und für 2027 mit einem Plus von 3,3 Prozent. "Auch für Deutschland rechnen Expertinnen und Experten mittel- bis langfristig mit einer Steigerung der Wachstumsraten, mit 1,2 Prozent (2025) und 1,5 Prozent (2027) allerdings auf vergleichsweise niedrigem Niveau."/rol/DP/mis