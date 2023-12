Volkswagen übernimmt weiterhin Umweltprämie für bereits bestellte Fahrzeuge

Volkswagen setzt trotz des abrupten Endes der staatlichen Umweltprämie die Förderung fort, indem es seinen Kunden den entsprechenden staatlichen Anteil weiterhin auszahlt.

Das plötzliche Aus der staatlichen Umweltprämie für den Kauf von E-Autos hat für Aufsehen gesorgt. Doch nun gibt es eine gute Nachricht für Volkswagen-Kunden: Der Autobauer kommt seinen Kunden entgegen und zahlt den staatlichen Anteil der Förderung aus Kulanz weiter. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, gilt diese Regelung für all jene Privatkunden, die vor dem 15. Dezember ein entsprechendes Fahrzeug bestellt haben.

Nach der Einigung zwischen Bund und Ländern auf die Einführung der staatlichen Prämie im Juni letzten Jahres, wurde der sogenannte Umweltbonus von Volkswagen bisher gemäß derursprünglichen Planung bis Ende 2024 gewährt. Doch die unerwartete Kürzung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) durch das Bundesverfassungsgericht führt nun zu schwerwiegenden Veränderungen in dieser Förderung. Laut dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium wird die Förderung zum Kauf von E-Autos daher bereits am vergangenen Wochenende eingestellt.

Damit zieht Volkswagen den gleichen Schritt wie bereits die Opel-Mutter Stellantis, die am Montag verkündet hatte, weiterhin die staatliche Prämie zu zahlen. Bei den Fahrzeugen, die noch in diesem Jahr zugelassen werden, können Kunden somit bis zu 6750 Euro sparen. Aber auch für Autos, die bis Ende März 2024 zugelassen werden, beeilt sich der Autobauer, seinen Kunden zugunsten der Kundenzufriedenheit einen Nachlass von bis zu 4500 Euro zu gewähren.

Die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums stößt bei der Autobranche auf Unverständnis. Der Branchenverband VDA beklagte, dass diese Maßnahme das Vertrauen in die Politik untergrabe. Auch die Verkürzung der Laufzeit der staatlichen Förderung für E-Autos wird von Kritikern als problematisch angesehen.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen reagierte zunächst positiv auf die Kulanzregelung des Autobauers und gewinnt im Laufe des Tages via XETRA zeitweise 0,16 Prozent auf 114,98 Euro. Wie sich die weitere Entwicklung auf dem Markt gestalten wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall zeigt sich Volkswagen jedoch kundenorientiert und stellt die Zufriedenheit seiner Kunden in den Vordergrund.

