Volkswagen Quartalszahlen: Umsatzprognose und Gewinnsteigerung erwartet

In knapp zwei Monaten ist es soweit – Volkswagen wird die Quartalsbilanz für das dritte Quartal dieses Jahres vorlegen. Aktionäre sind gespannt, denn sie erhoffen sich Aufschluss über den Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Auch die Entwicklung der Volkswagen Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Derzeit steht die Volkswagen Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 65,75 Milliarden Euro an der Börse. In 71 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten erwarten laut aktuellen Datenanalysen einen leichten Anstieg des Umsatzes gegenüber dem vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Volkswagen einen Umsatz von 70,71 Milliarden Euro, nun wird ein Plus von 1,80 Prozent auf 71,95 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um enorme 116,90 Prozent steigen und bei 4,57...