Volkswagen Quartalszahlen: Umsatz und Gewinnprognose steigen, Aktie könnte um 38,36% zulegen

Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Volkswagen in 32 Tagen sind Aktionäre und Analysten gespannt auf die finanzielle Performance des Unternehmens. Der Umsatz wird voraussichtlich leicht steigen und von 70,71 Mrd. EUR im Vorquartal auf 73,92 Mrd. EUR ansteigen, was einem Plus von 4,50 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll sich deutlich erhöhen und voraussichtlich um 103,10 Prozent auf 4,28 Mrd. EUR steigen.

Für das gesamte Jahr gibt es optimistische Prognosen: Der Umsatz soll um 10,70 Prozent steigenfallen und der Gewinn um 4,10 Prozent auf insgesamt 31,36 Mrd. EUR anwachsen. Dies bedeutet eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 15,44 Mrd. EUR.

Aktienanleger haben bereits teilweise auf die Ergebnisprognosen reagiert: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +2,12%...