Volkswagen Quartalszahlen in 31 Tagen erwartet: Positive Prognose für Umsatz und Gewinn

Volkswagen, eines der größten Unternehmen in Deutschland mit Hauptsitz in Wolfsburg, wird in 31 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Zahlen und fragen sich, wie hoch der Umsatz und Gewinn ausfallen werden. Außerdem interessiert sie, wie sich die Volkswagen Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Momentan hat die Volkswagen Aktie eine Marktkapitalisierung von 59,75 Milliarden Euro. In 31 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal des letzten Jahres betrug der Umsatz 70,71 Milliarden Euro. Für das aktuelle Quartal rechnet man mit einem Anstieg um +4,50 Prozent auf 73,92 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung...