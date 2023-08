Volkswagen Quartalsbilanz in der Vorschau: Erwartungen an Umsatz- und Gewinnsteigerung steigen

Volkswagen steht kurz davor, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal zu veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Volkswagen-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

In 81 Tagen wird es soweit sein: Volkswagen wird seine neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 68,15 Mrd. EUR ist das Unternehmen ein wichtiger Player in der Automobilindustrie. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht ansteigen wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres lag der Umsatz bei 70,71 Mrd. EUR und nun wird mit einem Plus von +1,10 Prozent auf 71,47 Mrd. EUR gerechnet. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Veränderung ab: Er soll voraussichtlich um +94,60% auf 4,10 Mrd. EUR steigen.

Für das gesamte...