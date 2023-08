Volkswagen Quartalsbericht in 82 Tagen: Was erwartet Anleger und Aktienkurs-Prognose

Die Anleger sind gespannt auf die bevorstehende Quartalsbilanz des Volkswagen-Konzerns, die in 82 Tagen veröffentlicht wird. Wie werden sich Umsatz- und Gewinnzahlen entwickeln? Und was erwartet uns in Bezug auf die Volkswagen Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell wird das Unternehmen mit einem Marktwert von 68,15 Mrd. EUR gehandelt. Aktionäre und Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Die Datenanalyse zeigt, dass Experten aktuell von einem leicht steigenden Umsatz gegenüber dem Vorquartal ausgehen. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erzielte Volkswagen einen Umsatz von 70,71 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +1,10 Prozent auf 71,47 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll laut Schätzungen um +94,60% steigen und bei 4,10 Mrd. EUR liegen.

Auf das Gesamtjahr betrachtet sind die Analysten...