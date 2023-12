Volkswagen Pref 1/10 ADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Volkswagen Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 114,8 EUR gehandelt, was einem Anstieg um 7,13 Prozent über den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -1,51 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die charttechnische Bewertung der Aktie für beide Zeiträume zusammen ergibt somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den Diskussionen der sozialen Medien dominierten in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Volkswagen. Auch die angesprochenen Themen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Allerdings ergaben sich im gleichen Zeitraum auch zwei Handelssignale, von denen eines als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Volkswagen als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für Volkswagen aktuell eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,06 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (33,24 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,31 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 2,42 Prozent gestiegen sind. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Volkswagen um 9,97 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser vergleichsweise schwächeren Performance erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.