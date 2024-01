Volkswagen Pref 1/10 ADR Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Volkswagen-Aktie befindet sich derzeit aus charttechnischer Sicht in neutraler Bewertung. Über die letzten 200 Handelstage hat sich ein Durchschnitt von 115,82 EUR für den Schlusskurs ergeben. Der letzte Schlusskurs lag bei 113,26 EUR, was einem Unterschied von -2,21 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (108,52 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+4,37 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Volkswagen-Aktie liegt bei 44,81, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Volkswagen-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -4,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche gezeigt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 6,54 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Volkswagen-Aktie. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, haben sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen gehäuft. Insgesamt wurde das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, wobei auch sechs Handelssignale ermittelt wurden, von denen 6 als positiv und 0 als negativ bewertet wurden.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Volkswagen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.