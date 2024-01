Volkswagen Pref 1/10 ADR Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Volkswagen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien analysiert und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Volkswagen weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass das Wertpapier neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass Volkswagen eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Ein Vergleich des Aktienkurses mit dem durchschnittlichen Sektor zeigt, dass Volkswagen mit einer Rendite von 0,1 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Automobilbranche liegt die Rendite von Volkswagen mit 3,89 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Bewertung für Volkswagen.