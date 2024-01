Volkswagen Pref 1/10 ADR Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das allgemeine Meinungsbild, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung spielen dabei eine wichtige Rolle. In Bezug auf Volkswagen zeigt die langfristige Diskussion eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsveränderung negativ entwickelt, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur Branche "Automobile" hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 4,83 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -4,73 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Volkswagen mit einer Rendite von 7,16 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Volkswagen-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei längerfristiger Betrachtung ergibt sich jedoch ein neutraler Ratingwert.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, dass der aktuelle Kurs der Volkswagen-Aktie als neutral bewertet wird, sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50.

Die Gesamtbewertung für Volkswagen ergibt sich somit als schlecht, basierend auf der Diskussionsintensität, der Stimmungsveränderung, der Branchenperformance und der technischen Analyse.