Volkswagen-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Für Volkswagen liegt der RSI bei 66,29, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 42,39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Volkswagen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema. Zusätzlich wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen, da auch 3 berechenbare Schlecht-Signale gefunden wurden.

Die Stimmung in Bezug auf Volkswagen hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies zeigt sich anhand der verstärkten positiven Themen in den sozialen Medien. Auch die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen deutet auf eine positive Veränderung hin. Insgesamt wird Volkswagen daher in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -3,83 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,94 Prozent gestiegen sind. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Volkswagen 12,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

