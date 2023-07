Volkswagen: Hoher Schwerpunkt auf Südamerika!

Volkswagen kündigt eine umfassende Produktoffensive in Südamerika an und strebt damit bedeutende Markterfolge an. Ziel des deutschen Automobilherstellers ist es, bis zum Jahr 2027 den brasilianischen Marktanteil um beeindruckende 40 Prozent auszubauen. Noch bevor das Jahr 2023 zu Ende geht, gedenkt Volkswagen seine ersten voll elektrischen Modelle – den VW ID.4 und den ID.Buzz – auf dem brasilianischen Markt einzuführen.

VW konzentriert sich dabei auf die Einführung von insgesamt 15 neuen Modellen für Elektro- und Hybridantrieb, welche bis spätestens 2025 verfügbar sein sollen. Auf Hybridmodelle soll mittelfristig fokussiert werden. Der südamerikanische Fahrzeugmarkt könnte nach Schätzungen bis zum Jahr 2030 jährlich um etwa 11 Prozent wachsen, womit er zu einem der weltweit am schnellsten expandierenden Märkte avancieren...