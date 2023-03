Volkswagen-Finanzchef sieht Elektroabsatz-Ziel für 2025 nicht gefährdet

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Finanzvorstand des Volkswagen -Konzerns ist zuversichtlich, das für Mitte des Jahrzehnts avisierte Absatzziel für Elektrofahrzeuge auch einhalten zu können. "Wir sind auf dem besten Weg, im Jahr 2025 einen Anteil von 20 Prozent batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) zu erreichen", sagte Arno Antlitz am Freitagnachmittag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. VW hatte zuvor seine endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt und auch einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Demnach soll sich in diesem Jahr der Produktionsstau auflösen und der Konzern will seine aufgelaufenen Bestellungen abarbeiten.

"Wir befinden uns in einer Branche, die immer noch von Lieferengpässen betroffen ist", sagte Antlitz. Die Möglichkeit einer verlangsamten Nachfrage könne er deshalb auch nicht komplett ausschließen. Nach jetzigem Stand rechnet er aber mit einer stärkeren Autonachfrage. Zudem erwartet Antlitz angesichts der sich entspannenden Lieferketten mit einem intensiveren Wettbewerb.

Im Fall einer besseren Versorgung mit Mikrochips und Rohstoffen will VW dieses Jahr wieder mehr Autos verkaufen können. Nachdem die Auslieferungen der größten europäischen Autogruppe 2022 vor allem wegen der Zulieferprobleme um sieben Prozent auf knapp 8,3 Millionen Fahrzeuge abgerutscht waren, peilen die Wolfsburger für 2023 nun 9,5 Millionen Stück an. Gleichzeitig soll der Umsatz um 10 bis 15 Prozent zulegen./lew/jap/he