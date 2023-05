- Volkswagen: Elektroautos ohne Software? Keine Chance!

Liebe Leserin, lieber Leser,

die führende Position von Volkswagen auf dem chinesischen Markt ist vorbei. In den jüngsten Verkaufszahlen zeigte sich, dass BYD nun der neue “Absatzkönig” ist. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Volkswagen den Kundenwünschen bei der Softwareentwicklung nicht ausreichend Beachtung geschenkt hat.

Die Kunden eines E-Autos sind oft technikaffin und legen Wert auf eine schnelle und reibungslose Funktion der Software, wie Navigation oder Laderoutenplaner. Im Vergleich zu chinesischen Herstellern hat Volkswagen hier noch Nachholbedarf. Jedoch arbeitet das Unternehmen daran: Die Softwaresparte Cariad wird umfassend reformiert.

Wir können also gespannt sein, ob Volkswagen in Zukunft wieder an die Spitze des chinesischen Marktes zurückkehren wird.

Zusammenfassung:

– Volkswagen verliert seine...