Volkswagen-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

In den letzten vier Wochen gab es bei Volkswagen eine Verschlechterung der Stimmung in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Volkswagen im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,37 Prozent erzielt, was 10,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite für die Automobilbranche bei 2,02 Prozent, wobei Volkswagen derzeit 9,39 Prozent unter diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Volkswagen-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 von 42,5 als auch für den RSI25 von 53,86. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators. Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 115,07 EUR für den Schlusskurs der Volkswagen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 113,78 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung der Volkswagen-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Sollten Volkswagen Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...