Volkswagen-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Volkswagen-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (45,98) bestätigt auch hier, dass Volkswagen weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Volkswagen.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Volkswagen bei 120,88 EUR liegt, was einer Entfernung von +5,49 Prozent vom GD200 (114,59 EUR) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, mit einem Kurs von 116,87 EUR, zeigt einen Abstand von +3,43 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Volkswagen-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Volkswagen-Aktie mit -7,91 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Automobile" kommt auf eine mittlere Rendite von -1,96 Prozent, wobei Volkswagen mit 5,95 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Volkswagen-Aktie zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Volkswagen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Gut" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

