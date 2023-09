Volkswagen Aktienkurs: Trotz Senkung um 6,82%, Analysten prognostizieren 47,86% Gewinnanstieg

Der Aktienkurs ist in den letzten 30 Tagen um -6,82% gesunken. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Anstieg auf 160,40 EUR, was einem Gewinn von +47,86% entspricht. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, könnten also potenziell von diesem Aufwärtspotenzial profitieren.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen im kommenden Quartal entwickeln wird und welche Zahlen letztendlich vorgelegt werden. Für Aktionäre und Analysten ist es jedoch immer spannend zu sehen, ob die Erwartungen erfüllt werden oder ob es Überraschungen geben wird.

Wie immer sollten Anleger ihre Entscheidungen nicht nur auf Prognosen und Schätzungen stützen, sondern auch weitere Faktoren wie Marktentwicklungen und Unternehmensnachrichten berücksichtigen. Eine solide Grundlage für...