Volkswagen Aktien: Experten erwarten deutlichen Kurszuwachs trotz negativem Kurstrend

In einem Zeitraum von 12 Monaten hat die Volkswagen Aktie um -14,06% an Wert verloren. Berücksichtigt man jedoch die Schätzungen der Experten, könnte der Kurs in Zukunft deutlich zulegen.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 58,19 Mrd. EUR. Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 34 Tagen veröffentlicht und erwartet wird ein leichter Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Der prognostizierte Umsatzsprung liegt bei +4,10% auf insgesamt 73,64 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um +103,80% auf 4,30 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht zeigen die Prognosen ebenfalls eine positive Entwicklung für Volkswagen. Der Umsatz soll um +10,60% steigenfallen und der Gewinn wird mit +4,20% auf insgesamt 31,47 Mrd. EUR prognostiziert.

Trotz dieser...