Volkswagen Aktie trotz negativen Kurstrends: Erwartung eines 47,34% Gewinns und Umsatzsprung im dritten Quartal

Volkswagen hat in den letzten 30 Tagen einen stark negativen Kurstrend verzeichnet, wobei der Gleitende Durchschnitt 50 keine Unterstützung bietet. Analysten schätzen jedoch die Auswirkungen auf den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten optimistisch ein. So soll die Volkswagen Aktie bei 158,30 EUR stehen, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +47,34% bedeutet.

Aktuell warten Aktionäre und Analysten gespannt auf die Quartalszahlen des Unternehmens. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass Volkswagen im dritten Quartal einen Umsatzsprung um +4,10 Prozent auf 73,64 Mrd. EUR verzeichnen wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +103,80% steigen und sich damit auf 4,30 Mrd. EUR belaufen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls positiv. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um +10,60 Prozent steigen wird...