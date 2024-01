Volkswagen Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung der Anleger für die Volkswagen-Aktie bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend neutral über das Unternehmen gesprochen, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation signalisieren hauptsächlich positive Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Volkswagen-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 115,07 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 113,78 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -1,12 Prozent. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 110,7 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +2,78 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Volkswagen-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 42,5 und einem RSI25-Wert von 53,86 erhält die Volkswagen-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Volkswagen gezeigt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt wird Volkswagen daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.