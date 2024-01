Volkswagen Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 112,88 EUR erreicht, was einen Anstieg um 4,58 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage bedeutet und daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -2,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Volkswagen-Aktie liegt bei 65,53, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über 25 Tage betrachtet, liegt mit 37,14 auf einem Niveau, das auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Die Diskussionen über Volkswagen im Internet weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Automobilsektor hat die Volkswagen-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -4,98 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum zyklischen Konsumgüter-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 7,12 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Volkswagen-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Volkswagen jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volkswagen-Analyse.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...