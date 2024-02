Volkswagen Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs im Laufe der Zeit betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) festgehalten. Der aktuelle Wert des RSI für Volkswagen beträgt 18,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Gut" für den RSI.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zu Volkswagen nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Volkswagen daher ein "Gut"-Rating.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Volkswagen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung "Schlecht" für die Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale analysiert und dabei 4 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale gefunden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Anleger-Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Volkswagen mit einer Rendite von 3,59 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,32 Prozent, wobei Volkswagen mit 4,91 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung führt dies zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.