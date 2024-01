Volkswagen Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Die Analyse von Anlegern zu Volkswagen hat ergeben, dass die Stimmung der Aktie neutral ist. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die von Analysten berechneten Handelssignale deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Volkswagen-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Jedoch ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über Volkswagen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und der "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Volkswagen deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.